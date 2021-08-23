"Виправити трагічну помилку". Зеленський запропонував РФ приєднатися до Кримської платформи

Президент заявив, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде відведений рядок для підпису представника РФ.

На відкритті інавгураційного саміту Кримської платформи президент Володимир Зеленський запропонував Росії приєднатися до ініціативи для спільного пошуку шляхів деокупацію Криму. Про це заявив президент в своєму заключному виступі.

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"Я подумав, що Російська Федерація, яка, звичайно, не брала участі в саміті, але так активно обговорювала, коментувала, реагувала, була настільки активною, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник Кримської платформи. Якщо цей майданчик настільки цікавить її, ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупацію Криму та виправлення її історичної трагічної помилки ", — заявив президент.

Також Зеленський додав, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде відведений рядок для підпису представника РФ. І швидше за все, на думку Зеленського, такий "підпис буде на останньому саміті Кримської платформи в Ялті".

Президент підкреслив, що всі учасники Кримської платформи схвалили її декларацію.

"Вперше на міжнародному рівні РФ визнана державою-окупантом, і вона повинна негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території, забезпечити безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій", — підсумував президент.

Нагадаємо, на відкритті саміту Кримської платформи Володимир Зеленський заявив, що починається зворотний відлік часу до звільнення українського півострову.