"Исправить трагическую ошибку". Зеленский предложил РФ присоединиться к Крымской платформе

Президент заявил, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет отведена строка для подписи представителя РФ.

На открытии инаугурационного саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский предложил России присоединиться к инициативе для совместного поиска путей деоккупации Крыма. Об этом заявил президент в своем заключительном выступлении.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Я подумал, что Российская Федерация, которая, конечно, не участвовала в саммите, но так активно обсуждала, комментировала, реагировала, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы. Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки", – заявил президент.

Также Зеленский добавил, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет отведена строка для подписи представителя РФ. И скорее всего, по мнению Зеленского, такая "подпись будет на последнем саммите Крымской платформы в Ялте".

Президент подчеркнул, что все участники Крымской платформы одобрили ее декларацию.

"Впервые на международном уровне РФ признана государством-оккупантом, и она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории, обеспечить беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций", – подытожил президент.

Напомним, на открытии саммита Крымской платформы Владимир Зеленский заявил, что начинается обратный отсчет времени до освобождения украинского полуострова.