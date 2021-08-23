Обратный отсчет. Зеленский заявил, что Крымская платформа станет началом деоккупации Крыма

Президент открыл саммит Крымской платформы и назвал "конкретные вопросы" на которых сосредоточится Украина.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с открытием саммита Крымской платформы начинается обратный отсчет времени до освобождения Крыма. Об этом сообщает Офис президента.

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"Крымская платформа должна стать центром принятия и выработки ключевых международных решений по Крыму. С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова", – заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что 23 августа 2021 года может войти в историю, как "день начала деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополя". Также он добавил, что оккупация полуострова Крым началась в Москве, а деоккупация точно начнется в Киеве.

Зеленский добавил, что вопрос Крыма не должен исчезнуть из повестки дня в мире. Президент назвал "конкретные вопросы", на которых Украина собирается сосредоточиться.

"Среди них, прежде всего, усиление санкций, защита прав человека, преодоление экономических и экологических последствий, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", – сказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский добавил, что в стране был создан офис Крымской платформы, который займется мониторингом ситуации с правами человека, сбором информации о военной активности на полуострова, а также будет отслеживать экологическую и экономическую ситуацию.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о сути "Крымской платформы". По его словам, целью проведения данного мероприятия является возврат аннексированного Россией Крыма под контроль Украины.

При этом, заместитель главы МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина не имеет возможности каждый год проводить мероприятия подобного масштаба, как саммит "Крымской платформы" в 2021 году.