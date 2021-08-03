Украина не может ежегодно проводить "Крымскую платформу" такого масштаба, – МИД

Заместитель главы МИД Эмине Джапарова допустила проведение саммита под эгидой ООН.

Украина не имеет возможности каждый год проводить мероприятия подобного масштаба, как саммит "Крымской платформы" в 2021 году, заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает УНН.

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"Президент очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" Крымскую платформу", – сообщила она.

Представитель МИД допускает, что "Крымская платформа" будет переформатирована в ежегодное мероприятие в рамках ООН.

По словам Джапаровой, работа в рамках "Крымской платформы" будет усиливаться на дипломатическом уровне.

"Мы уже видим результаты и национальный маршрут: приняли стратегию, закон о коренных народах, отменили совместную экономическую зону, запускается фронт-офис под Офисом постоянного представителя президента Украины в Крыму. Президент хочет показать участникам саммита, как будет выглядеть фронт-офис "Крымской платформы", который будет координировать национальную политику", – добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью проведения "Крымской платформы" является возврат аннексированного Россией Крыма под контроль Украины.

Также известно, что президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис не будут участвовать на саммите "Крымской платформы".

В свою очередь, представители Турции подтвердили участие этой страны в "Крымской платформе", которая состоится в Киеве, 23 августа.

Напомним, Владимир Зеленский 23 сентября 2020 года представил в ООН концепцию международной "Крымской платформы".