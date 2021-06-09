Турция подтвердила участие в Крымской платформе, – "Слуга народа"

Это обещание было дано во время визита украинской делегации ПАСЕ в Анкару, а сама Крымская платформа пройдет в Киеве 23 августа.

В среду, 9 июня стало известно, какие вопросы обсуждались во время рабочего визита членов Постоянной делегации Украины в ПАСЕ в Турцию.

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Как сообщает в Telegram пресс-служба политической партии "Слуга народа", во время визита члены украинской делегации во главе с Марией Мезенцевой встретились с коллегами из Турции в ПАСЕ, а также министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и спикером Большого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

По информации политсилы, на встречах были обсуждено сотрудничество в сферах безопасности, инвестиций и защиты прав человека.

Также турецкой стороной заявлено о поддержке евроатлантических стремлений Украины.

Кроме того, представители Турции подтвердили участие этой страны в Крымской платформе, которая состоится в Киеве, 23 августа.

"Турция в очередной раз подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отказ от попытки аннексии Крыма", – заявили в "Слуге народа".

[ + – ] Сообщение партии "Слуга народа"

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

В феврале 2021 года Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал еврочиновников предоставить украинской инициативе всю необходимую поддержку.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, на первом саммите Крымской платформы 23 августа перед Днем независимости Украины будет представлен план деоккупации Крыма.

В свою очередь, лидер крымскотатарского движения Мустафа Джемилев заявил, что Россия шантажирует другие страны с целью остановить "Крымскую платформу".