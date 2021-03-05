У Зеленского анонсировали план деоккупации Крыма

План по освобождению оккупированного полуострова представят на саммите накануне Дня независимости.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что на первом саммите Крымской платформы 23 августа перед Днем независимости Украины будет представлен план деоккупации Крыма. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, в ОП надеются, что перед празднованием Дня Независимости, когда пройдет первый саммит "Крымской платформы", "приедут многие наши партнеры и друзья на уровне глав государств", смогут представить украинский и международный план по деоккупации Крыма.

Ермак говорит, что все, что сейчас происходит на территории крымского полуострова — является нарушением международных прав.

"Мы понимаем, насколько все это трудные вопросы. Но это наша земля, и это наши люди. Мы будем делать все и сколько нужно, чтобы вернуть территориальную целостность Украины", — говорит глава ОП.

Президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной "Крымской платформы" и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной "Крымской платформы". А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Великобританию к платформе по деоккупации Крыма.

США также готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной "Крымской платформы". Литва поддерживает украинскую инициативу о создании международной Крымской платформы и намерена участвовать в ее деятельности.

Саммит "Крымской платформы" пройдет 23 августа 2021 года.

Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал еврочиновников предоставить украинской инициативе всю необходимую поддержку.