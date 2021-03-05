У Зеленського анонсували план деокупації Криму

План зі звільнення окупованого півострова представлять на саміті напередодні Дня незалежності.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що на першому саміті Кримської платформи 23 серпня перед Днем незалежності України буде представлений план деокупацію Криму. Про це повідомляє Укрінформ.

За його словами, в ОП сподіваються, що перед святкуванням Дня Незалежності, коли відбудеться перший саміт "Кримської платформи", "приїдуть багато наших партнерів і друзів на рівні голів держав", зможуть представити український і міжнародний план з деокупації Криму.

Єрмак говорить, що все, що зараз відбувається на території кримського півострова — є порушенням міжнародних прав.

"Ми розуміємо, наскільки це важкі питання. Але це наша земля, і це наші люди. Ми робитимемо все і скільки потрібно, щоб повернути територіальну цілісність України", — говорить голова ОП.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної "Кримської платформи" і запропонував міжнародним партнерам приєднатися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупацію Криму.

Раніше Зеленський заявив, що Євросоюз готовий приєднатися до ініціативи у форматі міжнародної "Кримської платформи". А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Великобританію до платформи з деокупацію Криму.

США також готові до співпраці над створенням ініційованої Української "Кримської платформи". Литва підтримує українську ініціативу про створення міжнародної Кримської платформи і має намір брати участь в її діяльності.

Саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня 2021 року.

Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи і закликав єврочиновників надати українській ініціативі всю необхідну підтримку.