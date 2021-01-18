У Зеленского рассказали, когда пройдет саммит "Крымской платформы"
На саммите планируют принять решения по деоккупации полуострова.
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что саммит "Крымской платформы" пройдет 23 августа 2021 года. Об этом он сообщил в интервью ТСН, передает Офис президента.
Он отметил, что на саммите "Крымской платформы" необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова
"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно — скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинский в Крыму", — отметил заместитель руководителя Офиса Президента.
По его словам, саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.
"Надеемся на широкое международное присутствие в эти два дня", — говорит Жовква.
Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.
Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Великобританию к платформе по деоккупации Крыма.
США также готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы.
Литва поддерживает украинскую инициативу о создании международной Крымской платформы и намерена участвовать в ее деятельности.