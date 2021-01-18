У Зеленського розповіли, коли відбудеться саміт "Кримської платформи"

На саміті планують ухвалити рішення щодо деокупації півострова.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що саміт "Кримської платформи" пройде 23 серпня 2021 року. Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН, передає Офіс президента.

Він зазначив, що на саміті "Кримської платформи" необхідно прийняти конкретні рішення по деокупації півострова

"Ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту повинна з'явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо — скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців в Криму", — зазначив заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, саміт буде пов'язаний з урочистостями з нагоди 30-річчя незалежності України.

"Сподіваємося на широку міжнародну присутність в ці два дні", — говорить Жовква.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної "Кримської платформи" і запропонував міжнародним партнерам приєднатися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупацію Криму.

Раніше Зеленський заявив, що Євросоюз готовий приєднатися до ініціативи по формату міжнародної "Кримської платформи". А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Великобританію до платформи по деокупації Криму.

США також готові до співпраці над створенням ініційованої Україною "Кримської платформи".

Литва підтримує українську ініціативу про створення міжнародної Кримської платформи і має намір брати участь в її діяльності.