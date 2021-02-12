Крымская платформа-2021: Европарламент призвал поддержать деоккупацию полуострова

Европарламент рекомендовал привлечь Меджлис к деятельности платформы.

Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал еврочиновников предоставить украинской инициативе всю необходимую поддержку.

Об этом говорится в докладе Европарламента о состоянии выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В документе говорится, что Европарламент подтверждает свой призыв о создании международной площадки переговоров для деоккупации Крымского полуострова при активном участии стран-членов ЕС.

Кроме того, Евросоюз призвал обеспечивать координацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины.

Рекомендуется также привлечь Меджлис крымскотатарского народа к деятельности этой платформы.

Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Великобританию к платформе по деоккупации Крыма.

США также готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы. Литва поддерживает украинскую инициативу о создании международной Крымской платформы и намерена участвовать в ее деятельности.

Саммит "Крымской платформы" пройдет 23 августа 2021 года.