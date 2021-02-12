Кримська платформа-2021: Європарламент закликав підтримати деокупацію півострова

Європарламент рекомендував залучити Меджліс до діяльності платформи.

Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи та закликав єврочиновників надати українській ініціативі всю необхідну підтримку.

Про це йдеться в доповіді Європарламенту про стан виконання Угоди про асоціацію України з ЄС.

У документі говориться, що Європарламент підтверджує свій заклик про створення міжнародного майданчика переговорів для деокупації Кримського півострова за активної участі країн-членів ЄС.

Крім того, Євросоюз закликав забезпечувати координацію та систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України.

Рекомендується також залучити Меджліс кримськотатарського народу до діяльності цієї платформи.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам приєднатися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.

Раніше Зеленський заявив, що Євросоюз готовий приєднатися до ініціативи за форматом міжнародної Кримської платформи. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Великобританію до платформи щодо деокупації Криму.

США також готові до співпраці над створенням ініційованої Україною Кримської платформи. Литва підтримує українську ініціативу про створення міжнародної Кримської платформи і має намір брати участь в її діяльності.

Саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня 2021 року.