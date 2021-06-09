Туреччина підтвердила участь у Кримській платформі, — "Слуга народу"

Ця обіцянка була дана під час візиту української делегації ПАРЄ в Анкару, а сама Кримська платформа пройде в Києві 23 серпня.

У середу, 9 червня стало відомо, які питання обговорювалися під час робочого візиту членів Постійної делегації України в ПАРЄ в Туреччину.

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Як повідомляє в Telegram прес-служба політичної партії "Слуга народу", під час візиту члени української делегації на чолі з Марією Мезенцевою зустрілися з колегами з Туреччини в ПАРЄ, а також міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу і спікером Великих національних зборів Туреччини Мустафою Шентопом.

За інформацією політсили, на зустрічах були обговорено співпрацю у сферах безпеки, інвестицій та захисту прав людини.

Також турецька сторона заявила про підтримку євроатлантичних прагнень України.

Крім того, представники Туреччини підтвердили участь цієї країни в Кримській платформі, яка відбудеться в Києві, 23 серпня.

"Туреччина учергове підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та відмову від спроби анексії Криму", — заявили в "Слузі народу".

[ + – ] Повідомлення партії "Слуга народу"

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи і запропонував міжнародним партнерам приєднатися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.

У лютому 2021 року Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи і закликав єврочиновників надати українській ініціативі всю необхідну підтримку.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, на першому саміті Кримської платформи 23 серпня перед Днем незалежності України буде представлений план деокупації Криму.

Зі свого боку, лідер кримськотатарського руху Мустафа Джемілєв заявив, що Росія шантажує інші країни з метою зупинити "Кримську платформу".