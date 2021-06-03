Россия шантажирует другие страны, чтобы остановить "Крымскую платформу", — Джемилев

Турция уже стала одной из жертв российского шантажа из-за "Крымской платформы", заявил Мустафа Джемилев.

Россия оказывает давление на другие страны, чтобы сорвать "Крымскую платформу", инициированную Украиной. Об этом лидер крымскотатарского движения Мустафа Джемилев рассказал в интервью изданию "Телеграф".

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По его словам, Россия начала пропагандистскую кампанию против запуска "Крымской платформы", а также угрожает и шантажирует другие государства. Так она заранее признала всех участников проекта "посягающими на территориальную целостность России".

В качестве примера Мустафа Джемилев привел угрозы МИД России в адрес Турции. Недавно турецкие власти сделали много заявлений в связи с годовщиной депортации крымских татар, об оккупации Крыма и "Крымской платформе". В частности, российское министерство пригрозило "обратить внимание" на этнические проблемы в самой Турции, если она продолжит отстаивать такую позицию.

"Возможно, и, скорее всего, какие-то страны поддадутся шантажу и угрозам, какие-то страны не приедут, сославшись, например, на коронавирус и тому подобное", — предположил представитель Меджлиса.

Мустафа Джемилев добавил, что многие страны не ведутся на угрозы России, именно на них Украина рассчитывает больше всего. Так недавно в Меджлисе прошла встреча с главами парламентских комиссий балтийских стран, которые обсудили также "Крымскую платформу" и российское давление.

"Мне очень понравился ответ главы делегации от Латвии, который сказал: "У нас моральный компас еще не сломался. Наши страны будут участвовать на самом высшем уровне", — процитировал Джемилев.

Он подчеркнул, что к платформе должны присоединиться 100 государств, которые в 2014 году проголосовали в ООН за непризнание так называемого "референдума" в Крыму и потребовали вывода войск РФ с полуострова. Кроме того, МИД отправил предложения и другим странам, которые при желании смогут принять участие в проекте или стать наблюдателями.

"Крымская платформа" состоится 23 августа 2021 года. По словам Владимира Зеленского, на мероприятие приглашены зарубежные лидеры.

Владимир Зеленский заявил, что депортация крымских татар стала трагедией для 40 миллионов украинцев. Он подчеркнул, что для защиты прав крымчан и создан формат "Крымская платформа".

Ранее Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупацию Крыма. Она предусматривает комплекс дипломатических, военных, информационных и других мер, направленных на восстановление территориальной целостности Украины.