Росія шантажує інші країни, щоб зупинити "Кримську платформу", — Джемілєв

Туреччина вже стала однією з жертв російського шантажу через "Кримську платформу", заявив Мустафа Джемілєв.

Росія тисне на інші країни, щоб зірвати "Кримську платформу", ініційовану Україною. Про це лідер кримськотатарського руху Мустафа Джемілєв розповів в інтерв'ю виданню "Телеграф".

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За його словами, Росія почала пропагандистську кампанію проти запуску "Кримської платформи", а також погрожує іншим державам та шантажує їх. Так, вона заздалегідь визнала всіх учасників проекту такими, що "посягають на територіальну цілісність Росії".

Як приклад Мустафа Джемілєв навів погрози МЗС Росії на адресу Туреччини. Нещодавно турецька влада зробила багато заяв у зв'язку з річницею депортації кримських татар, про окупацію Криму і "Кримську платформу". Зокрема, російське міністерство пригрозило "звернути увагу" на етнічні проблеми в самій Туреччині, якщо вона продовжить відстоювати таку позицію.

"Можливо, і, швидше за все, якісь країни піддадуться шантажу і погрозам, якісь країни не приїдуть, пославшись, наприклад, на коронавірус тощо", — припустив представник Меджлісу.

Мустафа Джемілєв додав, що багато країн не ведеться на погрози Росії, саме на них Україна розраховує найбільше. Так, нещодавно в Меджлісі пройшла зустріч з головами парламентських комісій балтійських країн, які обговорили також "Кримську платформу" і російський тиск.

"Мені дуже сподобалася відповідь голови делегації від Латвії, який сказав: "У нас моральний компас ще не зламався. Наші країни будуть брати участь на найвищому рівні", — процитував Джемілєв.

Він підкреслив, що до платформи повинні приєднатися 100 держав, які у 2014 році проголосували в ООН за невизнання так званого "референдуму" в Криму і зажадали виведення військ РФ з півострова. Крім того, МЗС відправило пропозиції й іншим країнам, які за бажання зможуть взяти участь у проекті або стати спостерігачами.

"Кримська платформа" відбудеться 23 серпня 2021 року. За словами Володимира Зеленського, на захід запрошені закордонні лідери.

Володимир Зеленський заявив, що депортація кримських татар стала трагедією для 40 мільйонів українців. Він підкреслив, що для захисту прав кримчан і створений формат "Кримська платформа".

Раніше Володимир Зеленський затвердив стратегію деокупації Криму. Вона передбачає комплекс дипломатичних, військових, інформаційних та інших заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України.