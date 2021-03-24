Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма

Документ направлен на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины от 11 марта 2021 года "О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, госсуверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

В частности Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации полуострова. Также Стратегия дает четкий сигнал мировому сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности.

"Согласно Стратегии, в рамках государственной политики по обеспечению деоккупации территории Крыма Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы", − говорится в документе.

Отмечается, что Украина развивает "Крымскую платформу" как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиты прав и интересов граждан Украины.

Согласно указу №117/2021, контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, возлагается на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 11 марта была принята стратегия деоккупации Крыма и Севастополя. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это "первый фундаментальный документ" со времен аннексии Крыма. Он говорит, что документ разрабатывали в течение года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утвержденную стратегию деоккупации Крыма "историческим документом" и назвал "три кита", на которых будет строиться деоккупация и реинтеграция полуострова: "стратегия, консолидация и синергия".

Недавно глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что план деоккупации Крыма будет представлен на первом саммите Крымской платформы перед Днем независимости Украины. Саммит Крымской платформы планируют провести 23 августа 2021 года.