"Стратегия, консолидация и синергия": Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма

По мнению главы МИД, одобрение стратегии деоккупации Крыма является очевидным сигналом того, что Украина прилагает собственные усилия для возвращения полуострова.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утвержденную на сегодняшнем заседании СНБО стратегию деоккупации Крыма "историческим документом".

Об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.

По мнению Кулебы, принятие этого документа является очевидным сигналом того, что Украина прилагает собственные усилия для возвращения Крыма.

"Мы утвердили Стратегию деоккупации Крыма, исторический документ, который был необходим с 2014 года. Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия", – заявил он.

Кроме того, Кулеба назвал "три кита" для деоккупации и реинтеграции полуострова: стратегия, консолидация и синергия.

"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация – мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия – восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", – пояснил министр.

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании Совета 11 марта была принята стратегия деоккупации Крыма и Севастополя. По его словам, это "первый фундаментальный документ" со времен аннексии Крыма. Данилов говорит, что документ разрабатывали в течение года.

Недавно глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на первом саммите Крымской платформы перед Днем независимости Украины будет представлен план деоккупации Крыма. Саммит "Крымской платформы" планируют провести 23 августа 2021 года.