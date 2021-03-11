"Стратегія, консолідація і синергія": Кулеба назвав "трьох китів" деокупації Криму

На думку глави МЗС, схвалення стратегії деокупації Криму є очевидним сигналом того, що Україна докладає власні зусилля для повернення півострова.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав затверджену на сьогоднішньому засіданні РНБО стратегію деокупації Криму "історичним документом".

Про це йдеться в заяві міністра на сторінці в Twitter.

На думку Кулеби, ухвалення цього документа є очевидним сигналом того, що Україна докладає власні зусилля для повернення Криму.

"Ми затвердили Стратегію деокупації Криму, історичний документ, який був необхідний з 2014 року. Сигнал гранично зрозумілий: ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим, Україна докладає власні цілеспрямовані й системні зусилля", — заявив він.

Крім того, Кулеба назвав "трьох китів" для деокупації та реінтеграції півострова: стратегія, консолідація і синергія.

"Три кити для повернення Криму: затверджена сьогодні стратегія; консолідація — ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі; синергія — відновлення міжнародного права і, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом", — пояснив міністр.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що на засіданні Ради 11 березня була ухвалена стратегія деокупації Криму та Севастополя. За його словами, це "перший фундаментальний документ" із часів анексії Криму. Данилов каже, що документ розробляли протягом року.

Нещодавно глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що на першому саміті Кримської платформи перед Днем незалежності України буде представлений план деокупації Криму. Саміт "Кримської платформи" планують провести 23 серпня 2021 року.