"Первый фундаментальный документ": СНБО одобрил стратегию деоккупации Крыма

Участие в его разработке, согласно информации ведомства, принимали представители крымскотатарского меджлиса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании Совета 11 марта была принята стратегия деоккупации Крыма и Севастополя. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, это "первый фундаментальный документ" со времен аннексии Крыма.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросе деоккупации Крыма", — рассказал он.

Данилов говорит, что документ разрабатывали в течение года.

"На заседание мы приглашали представителей крымскотатарского меджлиса, они были и в нашей рабочей группе. Спасибо всем, кто принимал участие в этой фундаментальной работе", — говорит Данилов.

Секретарь СНБО сообщил, что этот документ будет полностью доступен общественности и будет переведен на английский язык и передан украинским партнерам.

Кроме того, было принято решение поручить СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. "…это был первый кирпич, который начал разрушать систему нашей безопасности", — сказал Данилов.

Напомним, недавно глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на первом саммите Крымской платформы перед Днем независимости Украины будет представлен план деоккупации Крыма. Саммит "Крымской платформы" планируют провести 23 августа 2021 года.

Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал еврочиновников предоставить украинской инициативе всю необходимую поддержку.