"Перший фундаментальний документ": РНБО схвалила стратегію деокупації Криму

Участь в його розробці, згідно з інформацією відомства, брали представники кримськотатарського меджлісу.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що на засіданні Ради 11 березня була ухвалена стратегія деокупації Криму та Севастополя. Про це він повідомив на брифінгу.

За його словами, це "перший фундаментальний документ" із часів анексії Криму.

"Це перший фундаментальний документ із часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, яким чином ми рухатимемося в питанні деокупації Криму", — розповів він.

Данилов каже, що документ розробляли протягом року.

"На засідання ми запрошували представників кримськотатарського меджлісу, вони були і в нашій робочій групі. Спасибі всім, хто брав участь у цій фундаментальній праці", — говорить Данилов.

Секретар РНБО повідомив, що цей документ буде повністю доступний громадськості й буде перекладений англійською мовою і переданий українським партнерам.

Крім того, було ухвалене рішення доручити СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод. "... це була перша цеглинка, яка почала руйнувати систему нашої безпеки", — сказав Данилов.

Нагадаємо, нещодавно глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що на першому саміті Кримської платформи перед Днем незалежності України буде представлений план деокупації Криму. Саміт "Кримської платформи" планують провести 23 серпня 2021 року.

Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи і закликав єврочиновників надати українській ініціативі всю необхідну підтримку.