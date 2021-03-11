Ахметов, Литвин и другие: СБУ проверит на предмет госизмены ратификацию Харьковских соглашений

Силовики, по словам секретаря СНБО, проверят всех 236 нардепов, поддержавших в 2010 году это решение.

На заседании СНБО, которое состоялось 11 марта 2021 года, было принято решение поручить СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на итоговой пресс-конференции.

"В 2008 году Кабмин должен был предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако этот законопроект не был разработан, и это был первый кирпич, который начал разрушать систему нашей безопасности", — сказал Данилов.

По его словам, в итоге появились Харьковские соглашения, которые ратифицировала ВРУ через 4 дня после их подписания.

"Поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали за вопрос. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть производства по госизмене в отношении этих лиц", — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, в 2010 года Харьковские соглашения поддержал "ряд интересных персонажей", которые и по сей день остаются в украинской политике.

Стоит отметить, на сайте ВРУ хранятся результаты голосования по этому вопросу. Так, ратификацию Харьковских соглашений в свое время поддержали, в том числе: Владимир Литвин, Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Андрей Деркач и Олег Царьов.

Также среди поддержавших это решение есть Василий Горбаль (член совета НБУ 2003—2005, 2007—2014) и Сергей Головатый (судья КСУ).

Отметим, Харьковские соглашения — это договор между РФ и Украиной, который разрешил Черноморскому флоту РФ пребывание на территории Украины. Их подписали в Харькове тогдашние президенты РФ Дмитрий Медведев и Украины Виктор Янукович в апреле 2010 года.

В январе 2021 года ГБР сообщило Януковичу о подозрении за подписание Харьковских соглашений.