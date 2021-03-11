Ахметов, Литвин та інші: СБУ перевірить на предмет державної зради ратифікацію Харківських угод

СБУ, за словами секретаря РНБО, перевірить всіх 236 нардепів, які підтримали у 2010 році це рішення.

На засіданні РНБО, яке відбулося 11 березня 2021 року було прийняли рішення доручити СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данилов на підсумковій прес-конференції.

"У 2008 році Кабмін мав запропонувати законопроект, який врегулював би питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак цей законопроект не був розроблений, і це була перша цеглина, яка почала руйнувати систему нашої безпеки", — сказав Данилов.

За його словами, в результаті з'явилися Харківські угоди, які ратифікувала ВРУ через 4 дні після їх підписання.

"Доручення СБУ з'ясувати обставини, яким чином ці 236 депутатів голосували за питання. Якщо СБУ визнає за необхідне, вона повинна відкрити провадження у державній зраді стосовно цих осіб", — зазначив Данилов.

За словами секретаря РНБО, у 2010 році Харківські угоди підтримав "ряд цікавих персонажів", які донині залишаються в українській політиці.

Варто зазначити, на сайті ВРУ зберігаються результати голосування щодо цього питання. Так, ратифікацію Харківських угод свого часу підтримали, зокрема: Володимир Литвин, Ринат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутинник, Микола Злочевський, Андрій Деркач і Олег Царьов.

Також серед тих, хто підтримали це рішення є Василь Горбаль (член ради НБУ 2003-2005, 2007-2014) і Сергій Головатий (суддя КСУ).

Зазначимо, Харківські угоди — це договір між РФ і Україною, який дозволив Чорноморському флоту РФ перебування на території України. Їх підписали в Харкові тодішні президенти РФ Дмитро Медведєв і України Віктор Янукович у квітні 2010 року.

У січні 2021 року ДБР повідомило Януковичу про підозру за підписання Харківських угод.