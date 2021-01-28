ГБР сообщило Януковичу о подозрении за подписание "Харьковских соглашений" в 2010 году

Беглый президент подписал документ в обмен на уменьшение цены российского газа.

Беглому президенту Украины Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России. Следствие считает, что Янукович в 2010 году помог тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву в проведении подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что 21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал с Медведевым соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. Украина на это согласилась в обмен на уменьшение цены российского газа.

При этом соглашение по сути не предоставляло снижения цены на газ. Перед подписанием документов Россия специально дважды повысила цену для Украины: по состоянию на конец 2008 года цена газа за тысячу куб метров составляла 179,5 долларов, тогда как на конец 2010 года – 352,33 долларов.

В генпрокуратуре отмечают, что Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины за поставку природного газа, а затем в его погашение фактически бесплатно размещала свой флот на территории Украины. Как результат, из-за "Харьковских соглашений" увеличилось количество военных России на территории Украины.

В дальнейшем военные Черноморского флота вместе с другими российскими военными вторглись на территорию Крыма, что привело к оккупации полуострова, которая продолжается с 20 февраля 2014 года. Как результат, из-за захвата объектов госсобственности Украины понесла убытки на 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен.

К слову, недавно Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте беглого президента Виктора Януковича. Речь шла о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции Межигорье.