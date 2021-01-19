ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу о Межигорье

Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу САП.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте беглого президента Виктора Януковича. Речь идет о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции Межигорье.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале, такое решение приняла коллегия судей в составе Андрея Никифорова, Олега Павлишина и Валерии Черной.

Коллегия судей решила оставить в силе решение суда первой инстанции от 26 октября 2020 года об отказе в заочном аресте Януковича.

В ЦПК напомнили, что судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько аргументировал свой отказ в заочном аресте для Януковича тем, что следствие остановлено из-за розыска президента. Поэтому, по словам судьи, применять меру пресечения нельзя. Также Воронько заявил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

"Странно, ведь Антикоррупционный суд имеет совершенно противоположную практику. Именно решение Воронько прокуроры обжаловали, но апелляция тоже отказала", – добавили в ЦПК.

Отметим, в августе 2017 года столичный апелляционный хозяйственный суд вернул Межигорье в собственность государства.