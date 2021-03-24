Зеленський затвердив стратегію деокупації Криму

Документ спрямований на відновлення територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО України від 11 березня 2021 року "Про стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму.

Зокрема Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації півострова. Також Стратегія дає чіткий сигнал світовій спільноті, що Україна є послідовною у своїх діях щодо відновлення територіальної цілісності.

"Згідно зі Стратегією, у рамках державної політики щодо забезпечення деокупації території Криму Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території і відновлення на цій території конституційного ладу України, грунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантію безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи", — йдеться в документі.

Зазначається, що Україна розвиває "Кримську платформу" як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Криму, а також захисту прав та інтересів громадян України.

Згідно з указом №117/2021, контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію справжнім указом, покладається на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 11 березня була прийнята стратегія деокупації Криму і Севастополя. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це "перший фундаментальний документ" з часів анексії Криму. Він каже, що документ розробляли протягом року.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав затверджену стратегію деокупації Криму "історичним документом" і назвав "три кити", на яких буде будуватися деокупація і реінтеграція півострова: "стратегія, консолідація і синергія".

Нещодавно голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що план деокупації Криму буде представлений на першому саміті Кримської платформи перед Днем незалежності України. Саміт Кримської платформи планують провести 23 серпня 2021 року.