Не президент и не вице-президент: в США назвали, кто прибудет на Крымскую платформу

На первый саммит, который состоится 23 августа, от Соединенных штатов прибудет член правительства.

Временный поверенный США в делах Украины и заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент в интервью для Радио Свободы заявил, что Джо Байден и Камала Харрис не будут участвовать на саммите Крымской платформы.

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"От нас будет член кабинета (правительства США, — Фокус). То есть, это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", — заявил Кент.

Он также добавил, что недавно провел неформальную встречу с депутатами Рефатом Чубаровым, Мустафой Джемилевым, Рустемом Умеровым, а также с замминистра Эмине Джапаровой по поводу ситуации на оккупированном полуострове.

Джордж Кент считает, что международное сообщество и дипломаты не должны забывать о ситуации в Крыму. Из-за российской дезинформации очень важно участие экспертов в платформе. Чтобы не только в США или Канаде, но и в Европе понимали ситуации с украинской точки зрения, а не российской.

Напомним, 23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский представил в ООН концепцию международной Крымской платформы. Первый саммит состоится 23 августа. На нем будет представлен план по деоккупации украинского полуострова.

В феврале 2021 года Европарламент поддержал создание Крымской платформы и призвал предоставить украинской инициативе всю необходимую поддержку.

Свое участие в Крымской платформе подтвердила Турция.