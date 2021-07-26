Не президент і не віцепрезидент: у США назвали, хто прибуде на Кримську платформу

На перший саміт, який відбудеться 23 серпня, від Сполучених штатів прибуде урядовець.

Тимчасовий повірений США у справах України та заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент в інтервʼю для Радіо Свобода заявив, що Джо Байден і Камала Гарріс не братимуть участі на саміті Кримської платформи.

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"Від нас буде член кабінету (уряду США, — Фокус). Тобто це не буде президент, віцепрезидент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо", — заявив Кент.

Він також додав, що нещодавно провів неформальну зустріч із депутатами Рефатом Чубаровим, Мустафою Джемілєвим, Рустемом Умеровим, а також із заступником міністра Еміне Джапаровою з приводу ситуації на окупованому півострові.

Джордж Кент вважає, що міжнародне співтовариство та дипломати не повинні забувати про ситуацію в Криму. Через російську дезінформації дуже важливою є участь експертів у платформі. Щоб не тільки в США або Канаді, але і в Європі розуміли ситуацію з української точки зору, а не російської.

Нагадаємо, 23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи. Перший саміт відбудеться 23 серпня. На ньому буде представлено план з деокупації українського півострова.

У лютому 2021 року Європарламент підтримав створення Кримської платформи та закликав надати українській ініціативі всю необхідну підтримку.

Свою участь у Кримській платформі підтвердила Туреччина.