Україна не може щорічно проводити "Кримську платформу" такого масштабу, — МЗС
Заступниця глави МЗС Еміне Джапарова допустила проведення саміту під егідою ООН.
Україна не має можливості щороку проводити заходи подібного масштабу як саміт "Кримської платформи" в 2021 році, заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає УНН.
"Президент дуже хоче, щоб цей формат був щорічним. Такого ресурсу, такого рівня та масштабу захоід робити щорічно не уявляється можливим. Але ми будемо думати, як і куди "паркувати "Кримську платформу", — повідомила вона.
Представниця МЗС допускає, що "Кримська платформа" буде переформатована в щорічний захід у межах ООН.
За словами Джапарової, робота в межах "Кримської платформи" буде посилюватися на дипломатичному рівні.
"Ми вже бачимо результати та національний маршрут: прийняли стратегію, закон про корінні народи, скасували спільну економічну зону, запускається фронт-офіс під Офісом постійного представника президента України в Криму. Президент хоче показати учасникам саміту, як буде виглядати фронт-офіс "Кримської платформи", який буде координувати національну політику", — додала вона.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що метою проведення "Кримської платформи" є повернення анексованого Росією Криму під контроль України.
Також відомо, що президент США Джо Байден і віце-президент США Камала Гарріс не братимуть участі на саміті "Кримської платформи".
У свою чергу, представники Туреччини підтвердили участь цієї країни в "Кримській платформі", яка відбудеться в Києві, 23 серпня.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 23 вересня 2020 року представив в ООН концепцію міжнародної "Кримської платформи".