Україна не може щорічно проводити "Кримську платформу" такого масштабу, — МЗС

Заступниця глави МЗС Еміне Джапарова допустила проведення саміту під егідою ООН.

Україна не має можливості щороку проводити заходи подібного масштабу як саміт "Кримської платформи" в 2021 році, заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає УНН.

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"Президент дуже хоче, щоб цей формат був щорічним. Такого ресурсу, такого рівня та масштабу захоід робити щорічно не уявляється можливим. Але ми будемо думати, як і куди "паркувати "Кримську платформу", — повідомила вона.

Представниця МЗС допускає, що "Кримська платформа" буде переформатована в щорічний захід у межах ООН.

За словами Джапарової, робота в межах "Кримської платформи" буде посилюватися на дипломатичному рівні.

"Ми вже бачимо результати та національний маршрут: прийняли стратегію, закон про корінні народи, скасували спільну економічну зону, запускається фронт-офіс під Офісом постійного представника президента України в Криму. Президент хоче показати учасникам саміту, як буде виглядати фронт-офіс "Кримської платформи", який буде координувати національну політику", — додала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що метою проведення "Кримської платформи" є повернення анексованого Росією Криму під контроль України.

Також відомо, що президент США Джо Байден і віце-президент США Камала Гарріс не братимуть участі на саміті "Кримської платформи".

У свою чергу, представники Туреччини підтвердили участь цієї країни в "Кримській платформі", яка відбудеться в Києві, 23 серпня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 23 вересня 2020 року представив в ООН концепцію міжнародної "Кримської платформи".