Зворотній відлік. Зеленський заявив, що Кримська платформа стане початком деокупацію Криму

Президент відкрив саміт Кримської платформи і назвав "конкретні питання" на яких зосередиться Україна.

Президент Володимир Зеленський заявив, що з відкриттям саміту Кримської платформи починається зворотний відлік часу до звільнення Криму. Про це повідомляє Офіс президента.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Кримська платформа повинна стати центром прийняття і вироблення ключових міжнародних рішень по Криму. З сьогоднішнього дня ми фактично починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, українського півострова", — заявив Зеленський.

Президент також підкреслив, що 23 серпня 2021 року може увійти в історію, як "день початку деокупацію Автономної республіки Крим та міста Севастополя". Також він додав, що окупація півострова Крим почалася в Москві, а деоккупація точно почнеться в Києві.

Зеленський додав, що питання Криму не повинно зникнути з порядку денного в світі. Президент назвав "конкретні питання", на яких Україна збирається зосередитися.

"Серед них, перш за все, посилення санкцій, захист прав людини, подолання економічних і екологічних наслідків, забезпечення свободи навігації в Чорному і Азовському морях", — сказав Зеленський.

Крім цього, Зеленський додав, що в країні було створено офіс Кримської платформи, який займеться моніторингом ситуації з правами людини, збором інформації про військову активність на півострові, а також буде відслідковувати екологічну та економічну ситуацію.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про суть "Кримської платформи". За його словами, метою проведення даного заходу є повернення анексованого Росією Криму під контроль України.

При цьому, заступник голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що Україна не має можливості щороку проводити заходи подібного масштабу, як саміт "Кримської платформи" в 2021 році.