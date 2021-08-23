Порошенко заявив, що коаліцію щодо повернення Криму створили ще до "Кримської платформи" (відео)

Екс-президент запевнив, що Україна почала боротися за півострів ще з 2014 року. Втім, "Кримська платформа" стала першим міжнародним майданчиком для обговорення повернення Криму.

П'ятий президент і нардеп Петро Порошенко заявив, що робота по залученню РФ до відповідальності за окупацію Криму почалася в березні 2014 року, коли Генасамблея ООН прийняла резолюцію про підтримку територіальної цілісності України. Про це екс-глава держави заявив, виступаючи на урочистому засіданні Верховної Ради.

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За словами Порошенка, звільнення окупованих територій — основний пріоритет України, який об'єднує всю країну.

П'ятий президент подякував західним партнерам, які після саміту Кримської платформи приїхали на засідання Ради, за формування світової коаліції на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Порошенко також зазначив, що міжнародна коаліція з питань деокупацію півострова була створена задовго до Кримської платформи, а Україна почала боротися за Крим ще з лютого-березня 2014 року.

"Дуже важливо, щоб ми розуміли, що про Крим і за Крим ми боролися з початку окупації, з лютого-березня 2014 року. До Кримської платформи міжнародна коаліція була створена і зараз вимагає свого додаткового розвитку на її базі. Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спробу анексії Криму. Ця робота по залученню до відповідальності Кремля нами була розпочата з березня 2014 року, коли на майданчику ООН була прийнята резолюція Генасамблеї про підтримку територіальної цілісності нашої держави", — продовжив Порошенко і нагадав, що цей документ підтримали 100 країн світу.

П'ятий президент також додав, що Україні в умовах російської агресії було б складніше без щорічних резолюцій Генасамблеї про стан прав людини в Криму, мілітаризації півострова і частин Азовського і Чорного морів.

Виступаючи на урочистому засіданні Верховної Ради, Петро Порошенко окремо виділив кримську резолюцію США 2018 року — "декларацію Помпео" (екс-глава Держдепу — ред.).

"І зараз нам треба об'єднати зусилля, щоб запланувати чіткі кроки і в цьому році провести спеціальне засідання Генасамблеї ООН з чітким порядком дня, який затвердить ця міжнародна коаліція. Спасибі і Слава Україні!", — підсумував Петро Порошенко в Раді.

[ + – ] Петро Порошенко про Кримську платформу і боротьбу з окупацією Криму

Виступ Петра Порошенка в Раді вже прокоментували в "Слузі народу". Нардеп і глава підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина в своєму Telegram повідомила, що здивована промовою п'ятого президента про Кримську платформі.

"Виступає Порошенко! Почав з того, що Кримська платформа насправді працює давно! З 2014 року! Не перестаю дивуватися", — написала Юлія Гришина в своєму Telegram.

[ + – ] Петро Порошенко в Раді

Раніше Фокус розповідав, що Кримська платформа стане початком деокупацію Криму. За словами президента Володимира Зеленського, 23 серпня 2021 року може увійти в українську історію, як "день початку деокупацію Автономної республіки Крим та міста Севастополя".

Також Фокус повідомляв, що Зеленський запропонував Кремлю приєднатися до Кримської платформі. У декларації саміту, яку підпишуть міжнародні партнери України, і яка буде засуджувати окупацію Криму, буде відведений рядок для підпису представника країни-агресора.