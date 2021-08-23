Порошенко заявил, что коалицию по возвращению Крыма создали еще до "Крымской платформы" (видео)

Экс-президент заверил, что Украина начала бороться за полуостров еще с 2014 года. Впрочем, "Крымская платформа" стала первой международной площадкой для обсуждения возвращения Крыма.

Пятый президент и нардеп Петр Порошенко заявил, что работа по привлечению РФ к ответственности за оккупацию Крыма началась в марте 2014 года, когда Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке территориальной целостности Украины. Об этом экс-глава государства заявил, выступая на торжественном заседании Верховной Рады.

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По словам Порошенко, освобождение оккупированных территорий — основной приоритет Украины, который объединяет всю страну.

Пятый президент поблагодарил западных партнеров, которые после саммита Крымской платформы приехали на заседание Рады, за формирование мировой коалиции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко также отметил, что международная коалиция по вопросам деоккупации полуострова была создана задолго до Крымской платформы, а Украина начала бороться за Крым еще с февраля-марта 2014 года.

"Очень важно, чтобы мы понимали, что о Крыме и за Крым мы боролись с начала оккупации, с февраля-марта 2014 года. До Крымской платформы международная коалиция была создана и сейчас требует своего дополнительного развития на ее базе. Кремлю не удастся соскочить с крючка международной ответственности за попытку аннексии Крыма. Эта работа по привлечению к ответственности Кремля нами была начата с марта 2014 года, когда на площадке ООН была принята резолюция Генассамблеи о поддержке территориальной целостности нашего государства", — продолжил Порошенко и напомнил, что этот документ поддержали 100 стран мира.

Пятый президент также добавил, что Украине в условиях российской агрессии было бы сложнее без ежегодных резолюций Генассамблеи о состоянии прав человека в Крыму, милитаризации полуострова и частей Азовского и Черного морей.

Выступая на торжественном заседании Верховной Рады, Петр Порошенко отдельно выделил крымскую резолюцию США 2018 года — "декларацию Помпео" (экс-глава Госдепа — ред.).

"И сейчас нам надо объединить усилия, чтобы запланировать четкие шаги и в этом году провести специальное заседание Генассамблеи ООН с четким порядком дня, который утвердит эта международная коалиция. Спасибо и Слава Украине!", — подытожил Петр Порошенко в Раде.

[ + – ] Петр Порошенко о Крымской платформе и борьбе с оккупацией Крыма

Выступление Петра Порошенко в Раде уже прокомментировали в "Слуге народа". Нардеп и глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина в своем Telegram сообщила, что удивлена речью пятого президента о Крымской платформе.

"Выступает Порошенко! Начал с того, что Крымская платформа на самом деле работает давно! С 2014 года! Не перестаю удивляться", — написала Юлия Гришина в своем Telegram.

[ + – ] Петр Порошенко в Раде

Ранее Фокус рассказывал, что Крымская платформа станет началом деоккупации Крыма. По словам президента Владимира Зеленского, 23 августа 2021 года может войти в украинскую историю, как "день начала деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополя".

Также Фокус сообщал, что Зеленский предложил Кремлю присоединиться к Крымской платформе. В декларации саммита, которую подпишут международные партнеры Украины, и которая будет осуждать оккупацию Крыма, всегда будет отведена строка для подписи представителя страны-агрессора.