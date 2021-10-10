Сильний удар по Путіну: Кулеба про підтримку Кримської платформи Туреччиною

МЗС України задоволений емоційною реакцією Путіна на Кримську платформу

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає створення Кримської платформи і її підтримку Туреччиною серйозним ударом по курсу президента Росії Володимира Путіна. Про це чиновник заявив в інтерв'ю ТСН.

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За словами Кулеби, позиція Туреччини важлива не тільки тому, що країна не визнає Крим російським, а й з тієї причини, що Анкара може вплинути на думку інших країн в цьому питанні.

"Кримська платформа — це дуже сильний удар особисто по президенту Путіну. Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і добру справу", — повідомив глава МЗС.

Дипломат також нагадав, як голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу висловив позицію Анкари по півострову під час візиту до Львова.

"Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу неодноразово публічно і непублічно на переговорах підтвердив, що Туреччина не тільки залишиться одним з найактивніших учасників Кримської платформи, але і готова разом з нами переконувати ті країни, які ще не приєдналися до Декларації Кримської платформи, щоб вони це зробили. Думаю, це найкраща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення ", — підкреслив Кулеба.

Раніше підтримку Кримської платформи висловив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що платформа допоможе деокупувати півострів.

Незабаром на цю заяву з'явилася реакція Кремля. Спікер президента РФ назвав таку позицію Анкари з Кримської платформі "неприйнятною".