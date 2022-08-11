В Крыму угрожают "полномасштабной войной", если Украина решит вернуть полуостров

Оккупационные власти опасаются проведения международного саммита "Крымская платформа", боясь усиления давления на Россию со стороны украинских союзников.

Атака на российскую авиабазу в оккупированном Крыму и заявление президента Зеленского о том, что Украина обязательно восстановит контроль над полуостровом, стали поводом для агрессивных высказываний чиновников оккупационной администрации.

Так называемый "постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер РК" Георгий Мурадов заявил, что попытки деоккупации полуострова "поставят мир на грань полномасштабной войны".

"Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности", — сказал Мурадов.

Он считает, что мировому сообществу тема деоккупации Крыма давно неинтересна, ее поддерживает лишь "свора неоколоний", которыми управляю США. Однако из выступления чиновника стало понятно, что его беспокоит анонсированный Владимиром Зеленским новый международный саммит "Крымская платформа". Мурадов назвал его проведение крайне опасной идеей, так как саммит станет причиной эскалации "антироссийской борьбы" украинских союзников.

Отметим, что выступающий от лица крымчан Георгий Мурадов — россиянин, которого Кремль направил в Крым в 2014 году.

Напомним, по данным МВД, 9 августа во время атаки на аэродром "Саки" погибли и были ранены около 60 российских летчиков и около 100 техников. В июле заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилюк предупредил, что Крым является украинской территорией, поэтому ВСУ вправе наносить удары по военным целям на полуострове.

После того, как стало известно о взрывах на авиабазе оккупантов советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что Крым перестанет быть военной базой для россиян, вернется в состав Украины и станет мировым курортом.