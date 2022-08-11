У Криму погрожують "повномасштабною війною", якщо Україна вирішить повернути півострів

Окупаційна влада побоюється проведення міжнародного саміту "Кримська платформа", боячись посилення тиску на Росію з боку українських союзників.

Атака на російську авіабазу в окупованому Криму та заява президента Зеленського про те, що Україна обов'язково поновить контроль над півостровом, стали приводом для агресивних висловлювань чиновників окупаційної адміністрації.

Так званий "постійний представник Криму за президента РФ, віцепрем'єр РК" Георгій Мурадов заявив, що спроби деокупації півострова "поставлять мир на межу повномасштабної війни".

"Маніакальна залежність київського режиму від запровадженої Вашингтоном у його закаламутнену свідомість ідеї відторгнення Криму від Росії неухильно веде до повного краху української державності", — сказав Мурадов.

Він вважає, що світовій спільноті тема деокупації Криму давно нецікава, її підтримує лише "зграя неоколоній", якими керують США. Однак із виступу чиновника стало зрозуміло, що його непокоїть анонсований Володимиром Зеленським новий міжнародний саміт "Кримська платформа". Мурадов назвав його вкрай небезпечною ідеєю, оскільки саміт стане причиною ескалації "антиросійської боротьби" українських союзників.

Зазначимо, що Георгій Мурадов, який виступає від імені кримчан, — росіянин, якого Кремль направив у Крим у 2014 році.

Нагадаємо, за даними МВС, 9 серпня під час атаки на аеродром "Саки" загинуло та було поранено близько 60 російських льотчиків і близько 100 техніків. У липні заступник міністра оборони України Володимир Гаврилюк попередив, що Крим є українською територією, тому ЗСУ має право завдавати ударів по військових цілях на півострові.

Після того, як стало відомо про вибухи на авіабазі окупантів, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пообіцяв, що Крим перестане бути військовою базою для росіян, повернеться до складу України та стане світовим курортом.