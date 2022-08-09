Все тільки починається: у Зеленського відреагували на вибухи у Криму

В Офісі президента наголосили, що демілітаризація РФ — це частина глобальної безпеки та гарантія того, що Крим повернеться до складу України вже як міжнародний курорт.

Крим зрештою перестане бути військовою базою для росіян, повернеться до складу України та поверне собі статус туристичної та культурної перлини. Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттері.

Таким чином, Подоляк відреагував на вибухи в окупованому Криму поблизу Новофедорівки, які прогриміли у вівторок, 9 серпня.

"Демілітаризація Російської Федерації — невід'ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Все тільки починається", — написав Подоляк.

Він також висловився про те, якою бачить долю деокупованого півострова.

"Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів", — заявив радник керівника ОПУ.

Що сталося під Новофедорівкою

За даними росЗМІ, поблизу селища Новофедорівка в Сакському районі пролунало щонайменше сім вибухів. Поруч із населеним пунктом знаходиться військовий аеродром, який росіяни використовують для літаків, що атакують підконтрольні Україні території.

Журналісти повідомили, що дим почав підніматися над військовим аеродромом, який знаходиться поряд із населеним пунктом.

За версією пропагандистів причиною стали удари з боку материкової України.

Російський паблік "Смотри" інформує як мінімум про серію із семи вибухів у цьому районі. За їхньою інформацією, над селищем піднімаються стовпи диму, які видно навіть з інших міст півострова, зокрема із сусідньої Євпаторії.

До Новофедорівки вже виїхав так званий "глава РК" Сергій Аксьонов, про що він сам повідомив у себе в соцмережах. При цьому він закликав "не публікувати неперевірені дані".

Нагадаємо, українські чиновники відреагували на вибухи у Новофедорівці. Низка українських політиків нагадала, що Крим — це Україна. Вони висміяли брехню офіційних заяв Міноборони РФ і припустили, що наступною метою буде Кремль.

Фокус також писав, що російські туристи масово залишають Новофедорівку після вибухів на території військової частини. Відпочивальники в окупованому Криму їдуть із пляжів, десятки машин стоять на виїзді із селища.