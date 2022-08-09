Все только начинается: у Зеленского отреагировали на взрывы в Крыму

В Офисе президента подчеркнули, что демилитаризация РФ — это часть глобальной безопасности и гарантия того, что Крым вернется в состав Украины уже как международный курорт.

Крым в конце концов перестанет быть военной базой для россиян, вернется в состав Украины и вернет себе статус туристической и культурной жемчужины. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.

Таким образом Подоляк отреагировал на взрывы в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки, которые прогремели во вторник, 9 августа.

"Демилитаризация Российской Федерации — неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Все только начинается", — написал Подоляк.

Он также высказался о том, какой видит судьбу деоккупированного полуострова.

"Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов", — заявил советник руководителя ОПУ.

Что произошло под Новофедоровкой

По данным росСМИ, в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе прозвучало не менее семи взрывов. Рядом с населенным пунктом находится военный аэродром, который россияне используют для самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории.

Журналисты сообщили, что дым начал подниматься над военным аэродромом, который находится рядом с населенным пунктом.

По версии пропагандистов, причиной стали удары со стороны материковой Украины.

Российский паблик "Смотри" информирует как минимум о серии из семи взрывов в этом районе. По их информации, над поселком поднимаются столбы дыма, которые видно даже из других городов полуострова, в том числе из соседней Евпатории.

В Новофедоровку уже выехал так называемый "глава РК" Сергей Аксенов, о чем он сам сообщил у себя в соцсетях. При этом он призвал "не публиковать непроверенные данные".

Напомним, украинские чиновники отреагировали на взрывы в Новофедоровке. Ряд украинских политиков напомнили, что Крым — это Украина. Они высмеяли ложь официальных заявлений Минобороны РФ и предположили, что следующей целью будет Кремль.

Фокус также писал о том, что российские туристы массово покидают Новофедоровку после взрывов на территории военной части. Отдыхающие в оккупированном Крыму уезжают с пляжей, десятки машин стоят на выезде из поселка.