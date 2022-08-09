"Привыкли курить возле бавовны": украинские чиновники отреагировали на взрывы в Новофедоровке

Ряд украинских политиков напомнили, что Крым — это Украина. Они высмеяли ложь официальных заявлений Минобороны РФ и предположили, что следующей целью будет Кремль.

Некоторые украинские чиновники публикуют пикантные посты в соцсетях в связи со взрывами в населенном пункте Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма. Ниже Фокус собрал колоритные посты, где чиновники комментируют сегодняшнее происшествие в Крыму.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поэтично написал в Telegram, что в августе "украинский юг особенно прекрасен". Судя по реакции пользователей, больше тысячи людей с ним согласились.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук напомнила своим подписчикам, что сегодня Международный день коренных народов. В Украине в их числе находятся крымские татары, караимы и крымчаки.

"Сегодняшний взрыв в Новофедоровке является очередным напоминанием о том, чей Крым. Ибо это Украина!" — написала она.

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На Telegram-канале советника Офиса президента Алексея Арестовича опубликовано видео взрыва в районе Новофедоровки, с комментариями. Арестович написал, что россияне привыкли "курить возле бавовни", что в конце концов их и погубит.

Также он предположил, что украинские военные наносят удары в алфавитном порядке, поэтому следующий на очереди будет Кремль.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также посоветовал бросить курить россиянам, особенно на военных объектах. Также он предупредил крымчан о воздушной тревоге.

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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук высмеял официальную версию Минобороны РФ, в которой говорилось о том, что на авиабазе в Новофедоровке "сдетонировали авиационные боеприпасы". Чиновник отметил, что похожую версию уже обнародовало российское ведомство, когда украинские защитники потопили флагман Черноморского флота россиян крейсер "Москва".

"Министерство позора никогда не лжет", — иронизирует Братчук.

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Напомним, что в районе военной авиабазы 9 августа в Новофедоровке прогремели взрывы. По мнению экс-советника главы МВД Виктора Андрусива, украинские военные нанесли удар по военному объекту ракетами дальности до 300 км.

В Минобороне РФ заявили, что огневого воздействия по складу боеприпасов в Новофедоровке не было, а взрыв произошел из-за детонации боеприпасов, которые находились на аэродроме.