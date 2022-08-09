"Звикли курити біля бавовни": українські чиновники відреагували на вибухи у Новофедорівці
Низка українських політиків нагадала, що Крим — це Україна. Вони висміяли брехню офіційних заяв Міноборони РФ і припустили, що наступною ціллю буде Кремль.
Деякі українські чиновники публікують пости у соцмережах через вибухи в населеному пункті Новофедорівці на території тимчасово окупованого Криму. Нижче Фокус зібрав колоритні пости, де чиновники коментують сьогоднішню подію у Криму.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поетично написав у Telegram, що у серпні "український південь особливо прекрасний". Судячи з реакції користувачів, понад тисячу людей з ним погодилися.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук нагадала своїм підписникам, що сьогодні — Міжнародний день корінних народів. В Україні серед них перебувають кримські татари, караїми та кримчаки.
"Сьогоднішні вибухи у Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!" — Написала вона.
У Telegram-каналі радника Офісу президента Олексія Арестовича опубліковано відео вибуху в районі Новофедорівки з коментарями. Арестович написав, що росіяни звикли "курити біля бавовни", що врешті-решт їх і занапастить.
Також він припустив, що українські військові завдають ударів в алфавітному порядку, тому наступний на черзі буде Кремль.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також порадив кинути палити росіянам, особливо на військових об'єктах. Також він попередив кримчан про повітряну тривогу.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук висміяв офіційну версію Міноборони РФ, в якій йшлося про те, що на авіабазі в Новофедорівці "здетонували авіаційні боєприпаси". Чиновник зазначив, що подібну версію вже оприлюднило російське відомство, коли українські захисники потопили флагман Чорноморського флоту росіян крейсер "Москва".
"Міністерство ганьби ніколи не бреше", — іронізує Братчук.
Нагадаємо, що в районі військової авіабази 9 серпня у Новофедорівці пролунали вибухи. На думку ексрадника голови МВС Віктора Андрусіва, українські військові завдали удару по військовому об'єкту ракетами дальності до 300 км.
У Міноборони РФ заявили, що вогневої дії по складу боєприпасів у Новофедорівці не було, а вибух стався через детонацію боєприпасів, які перебували на аеродромі.