"Звикли курити біля бавовни": українські чиновники відреагували на вибухи у Новофедорівці

Низка українських політиків нагадала, що Крим — це Україна. Вони висміяли брехню офіційних заяв Міноборони РФ і припустили, що наступною ціллю буде Кремль.

Деякі українські чиновники публікують пости у соцмережах через вибухи в населеному пункті Новофедорівці на території тимчасово окупованого Криму. Нижче Фокус зібрав колоритні пости, де чиновники коментують сьогоднішню подію у Криму.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поетично написав у Telegram, що у серпні "український південь особливо прекрасний". Судячи з реакції користувачів, понад тисячу людей з ним погодилися.

[ + – ] скріншот з Telegram

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук нагадала своїм підписникам, що сьогодні — Міжнародний день корінних народів. В Україні серед них перебувають кримські татари, караїми та кримчаки.

"Сьогоднішні вибухи у Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!" — Написала вона.

[ + – ] скріншот з Telegram

У Telegram-каналі радника Офісу президента Олексія Арестовича опубліковано відео вибуху в районі Новофедорівки з коментарями. Арестович написав, що росіяни звикли "курити біля бавовни", що врешті-решт їх і занапастить.

Також він припустив, що українські військові завдають ударів в алфавітному порядку, тому наступний на черзі буде Кремль.

[ + – ] скріншот з Telegram

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також порадив кинути палити росіянам, особливо на військових об'єктах. Також він попередив кримчан про повітряну тривогу.

[ + – ] скріншот з Telegram

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук висміяв офіційну версію Міноборони РФ, в якій йшлося про те, що на авіабазі в Новофедорівці "здетонували авіаційні боєприпаси". Чиновник зазначив, що подібну версію вже оприлюднило російське відомство, коли українські захисники потопили флагман Чорноморського флоту росіян крейсер "Москва".

"Міністерство ганьби ніколи не бреше", — іронізує Братчук.

[ + – ] скріншот з Telegram

Нагадаємо, що в районі військової авіабази 9 серпня у Новофедорівці пролунали вибухи. На думку ексрадника голови МВС Віктора Андрусіва, українські військові завдали удару по військовому об'єкту ракетами дальності до 300 км.

У Міноборони РФ заявили, що вогневої дії по складу боєприпасів у Новофедорівці не було, а вибух стався через детонацію боєприпасів, які перебували на аеродромі.