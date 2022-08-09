Вибухи під Новофедорівкою: росЗМІ озвучили кілька причин НП

Проросійське видання "Кримська правда" як причину вибухів назвало спалах під час навантаження палива. Зі свого боку, ексрадник голови МВС України Віктор Андрусів вважає, що ЗСУ завдали удару по російській базі далекобійними ракетами з радіусом дії 200-300 км.

Вибухи на авіабазі ЗС РФ у кримському селищі Новофедорівка (район міста Саки) сталися через пожежу під час навантаження палива. Така інформація з'явилася в одному проросійському виданні. У Мінобороні РФ заявили, що вогневої дії по складу боєприпасів не було. Про це повідомляє Telegram-канал Кримська правда.

Проте колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів заявив, що вибух у Новофедорівці вкотре підтверджують те, що ЗСУ вже отримали далекобійні ракети HIMARS, дальність яких варіюється в межах 200-300 км. Він також послався на недавні вибухи у Мелітополі. Андрусів також припустив, що, щоб уникнути паніки серед населення, російська влада окупованого півострова заявить про "нещасний випадок" або "диверсію".

Визнати, що Україна має можливість завдавати ударів на відстані 300 км, на думку Андрусіва, означало б посіяти паніку серед жителів регіонів, де сконцентровані резерви російських військ.

Реакція України

Глава Офісу президента України Андрій Ярмак прокоментував події у Криму. "Український південь особливо прекрасний у серпні", — йдеться у пості його Telegram-каналу.

Заява Міноборони РФ

Згідно з офіційною заявою Міноборони РФ, приблизно о 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі селища Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Постраждалих під час вибуху немає, немає й пошкоджень авіатехніки, яка перебувала на аеродромі.

Місцева окупаційна влада продовжує гасити пожежу і з'ясовує причини інциденту.

"За доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було", — йдеться у заяві пресслужби Міноборони РФ.

Голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов заявив, що в селищі вибудовується периметр оточення в 5-кілометровій зоні.

Споруджуються огорожі, на місці працюють екіпажі дорожньої поліції та піші патрулі, а російське МНС стежить за займаннями. Приблизно 30 місцевих жителів було евакуйовано зі своїх будинків поблизу аеродрому.

Нагадаємо, що туристи терміново евакуюються з селища Новофедорівка через те, що у вівторок, 9 серпня, тут прогриміли кілька вибухів. Відпочивальники їдуть із кримських пляжів, при цьому на виїзді із населеного пункту стоять десятки машин.

Нагадаємо, що представники Пентагону заявили, що США передали Україні достатньо РСЗВ Himars. ЗСУ має 16 систем HIMARS, і в США вважають таку кількість достатньою для виконання завдань, для яких ці мобільні системи розроблялися. Водночас голова Міноборони Олексій Резніков раніше заявляв, що для контрнаступу Україні потрібно 100 "Хаймарсів".