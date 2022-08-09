"Не потрібні сотнями": в Пентагоні заявили, що Україна отримала достатньо РСЗВ Himars (відео)

На озброєнні ЗСУ 16 таких систем, цієї кількості достатньо для виконання тих цілей, які поставлені перед таким видом озброєння, вважають у Міноборони США.

У Пентагоні заявили, що США надіслали Україні достатньо реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це розповів заступник глави Міноборони країни Колін Коль під час брифінгу.

За його словами, Київ отримав 16 таких систем. Представник Пентагону вважає, що цієї кількості достатньо для виконання тих цілей, що поставлені перед таким видом озброєння.

"Це справді досить багато. Знову ж таки, ці системи, за нашими оцінками, не потрібні сотнями", — сказав Коль.

У Міноборони США наголосили, що РСЗВ HIMARS призначені для точного наведення на конкретні цілі, й українські військові використовують їх саме так.

Крім того, Колін Коль заявив, що Британія та Німеччина передадуть Україні три системи, які працюють за принципами РСЗВ HIMARS. Від Лондона Київ отримає американські РСЗВ M270, а від Берліна — німецькі РСЗВ MARS II.

[ + – ] Початок — 14:29

Нагадаємо, 8 серпня Пентагон надав Україні нову військову допомогу. Найближчим часом українські військові отримають боєприпаси для систем HIMARS і NASAMS, а також 75 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів і тисячу ПТРК Javelin.

7 серпня ЗМІ повідомляли, що українські військові вперше застосували авіаційні ракети AGM-888 HARM. Це американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, а фотографії її уламків опублікували в соцмережах.