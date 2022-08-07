Українські військові вперше застосували авіаційні ракети AGM-88 HARM, — ЗМІ (фото)

Фотографії уламків ракети AGM-88 HARM опублікували також на каналі українських військових в одній із соцмереж.

Військові ЗСУ 7 серпня вперше застосували в бою авіаційну ракету AGM-88 HARM американського виробництва. Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Видання також публікують фото, на яких — уламки AGM-88 HARM. За їхніми даними, українські військові застосували ракети для поразки російських радіолокаційних станцій.

У свою чергу, інформація про успішне застосування авіаційних ракет США з'явилася і в офіційному "Телеграм"-каналі наших військових "Оперативний ЗСУ Chat".

Щоправда, застосування ракет вони безпосередньо не підтвердили.

"За повідомленнями ЗМІ окупанта, останні спробували протирадіолокаційні ракети AGM-88, напевно — з нагоди Дня Повітряних Сил ЗСУ. Знищуємо окупанта — удобрюємо нашу святу землю", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Уламки ракети AGM-88 HARM Фото: Оперативний ЗСУ Chat / Telegram

Що відомо про AGM-88 HARM

AGM-88 HARM — американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета. Розроблялася як заміна ракет AGM-45 Shrike. Прийнята на озброєння в 1983 році. Здатна наводитися на високочастотні РЛЗ.

Ці ракети мають пасивну голову радіолокації. Дальність дії — до 150 км.

Довжина ракети — 4,17 метра. Діаметр — 0,25 метра.

Уперше ці ракети застосували під час операції проти Лівії 1986 року. Ракети також застосовували і під час війни в Перській затоці.

До речі, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що AGM-88 HARM увійшли до нового пакету допомоги США.

Нагадаємо, наприкінці липня президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні обсягом 270 мільйонів доларів, до якого включили постачання чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS. Крім нового пакету допомоги, Байден підписав указ про виділення ще 175 млн доларів Держсекретарю США, якими той має розпорядитися для надання військової допомоги Києву.

Крім того, ЗМІ з посиланням на представника Пентагону повідомили, що РФ ще не вивела з ладу жодну систему HIMARS, однак у Міноборони США припускають, що Росії "пощастить" і в якийсь момент вона це зробить. Після отримання оголошених Білим домом систем у розпорядженні ЗСУ виявиться вже 16 таких машин.

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