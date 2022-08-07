Украинские военные впервые применили авиационные ракеты AGM-88 HARM, — СМИ (фото)

Фотографии обломков ракеты AGM-88 HARM опубликовали также на канале украинских военных в одной из соцсетей.

Военны ВСУ 7 августа впервые применили в бою авиационную ракету AGM-88 HARM американского производства. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Издания также публикуют фото, на которых — обломки AGM-88 HARM. По их данным украинские военные применили ракеты для поражения российских радиолокационных станций.

В свою очередь информация об успешном применении авиационных ракет США появилась и в официальном Телеграм-канале наших военных "Оперативний ЗСУ Chat".

Правда, применение ракет они напрямую не подтвердили.

"По сообщениям СМИ оккупанта, последние попробовали противорадиолокационные ракеты AGM-88, наверное — по случаю Дня Воздушных Сил ВСУ. Уничтожаем оккупанта — удобряем нашу святую землю", — говорится в сообщении.

[ + – ] Обломки ракеты AGM-88 HARM Фото: Оперативний ЗСУ Chat / Telegram

Что известно о AGM-88 HARM

AGM-88 HARM — американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета. Разрабатывалась как замена ракетам AGM-45 Shrike. Принята на вооружение в 1983 году. Способна наводиться на высокочастотные РЛС.

Эти ракеты имеют пассивную радиолокационную головку. Дальность действия – до 150 км.

Длина ракеты — 4,17 метра. Диаметр — 0,25 метра.

Впервые эти ракеты применили в ходе операции против Ливии в 1986 году. Ракеты также применяли и во время войны в Персидском заливе.

К слову, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что AGM-88 HARM вошли в новый пакет помощи США.

Напомним, в конце июля президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине объемом в 270 миллионов долларов, в который включена поставка четырех реактивных систем залпового огня HIMARS. Помимо нового пакета помощи Байден подписал указ о выделении еще 175 млн долларов Госсекретарю США, которыми тот должен распорядиться для предоставления военной помощи Киеву.

Кроме того, СМИ со ссылкой на представителя Пентагона сообщили, что РФ еще не вывела из строя ни одну систему HIMARS, однако в Минобороны США допускают, что России "повезет", и в какой-то момент она это сделает. После получения объявленных Белым домом систем в распоряжении ВСУ окажется уже 16 таких машин.

Важно