Больше HIMARS и Phoenix Ghost Украины: США объявили новый пакет помощи на $270 млн

Помимо нового пакета помощи Байден подписал указ о выделении еще 175 млн долларов Госсекретарю США, которыми тот должен распорядиться для предоставления военной помощи Киеву.

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине объемом в 270 миллионов долларов, в который включена поставка четырех реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает издание Washington Post со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

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По словам представителя администрации президента Джо Байдена, в новый пакет помощи войдут четыре РСЗО HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost. Кирби отметил, что именно это вооружение ранее позволило украинским войскам продолжать боевые действия, несмотря на превосходство российских войск в артиллерии.

Этот транш увеличивает общую сумму военной помощи Украине со стороны США до 8,2 миллиарда долларов с момента начала полномасштабной войны в конце февраля, и оплачивается за счет одобренного Конгрессом в мае объема экономической помощи и помощи в области безопасности в размере 40 миллиардов долларов.

Вместе с тем президент Джо Байден подписал указ о предоставлении Государственному секретарю США полномочий распорядиться о выделении еще до 175 миллионов долларов на оборонные изделия, услуги Пентагона, а также на военное обучение, чтобы оказать помощь Украине на фоне полномасштабной войны против РФ.

Напомним, сегодня СМИ со ссылкой на представителя Пентагона сообщили, что РФ еще не вывела из строя ни одну систему HIMARS, однако в Минобороны США допускают, что России "повезет", и в какой-то момент она это сделает. После получения объявленных Белым домом систем в распоряжении ВСУ окажется уже 16 таких машин.

Ранее мы писали, что сегодня СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Пентагона сообщили, что Вооруженные силы Украины к настоящему моменту уничтожили более 100 важных для войск РФ объектов.