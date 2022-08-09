"Не нужны сотнями": в Пентагоне заявили, что Украина получила достаточно РСЗО Himars (видео)

На вооружении ВСУ 16 таких систем, этого количества достаточно для выполнения тех целей, которые поставлены перед таким видом вооружения, считают в Минобороны США.

В Пентагоне заявили, что США поставили в Украину достаточно реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом рассказал заместитель главы Минобороны страны Колин Коль во время брифинга.

По его словам, Киев получил 16 таких систем. Представитель Пентагона считает, что этого количества достаточно для выполнения тех целей, которые поставлены перед таким видом вооружения.

"Это действительно достаточно много. Опять же, эти системы, по нашим оценкам, не нужны сотнями" — сказал Коль.

В Минобороны США подчеркнули, что РСЗО HIMARS предназначены для точного наведения по конкретным целям и украинские военные используют их именно так.

Кроме того Колин Коль заявил, что Британия и Германия передадут Украине по три системы, которые работают по принципы РСЗО HIMARS. От Лондона Киев получит американские РСЗО M270, а от Берлина — немецкие РСЗО MARS II.

[ + – ] Начало — 14:29

Напомним, 8 августа Пентагон предоставил Украине новую военную помощь. Таким образом в ближайшее время украинские военные получат боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, а также 75 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов и тысячу ПТРК "Javelin".

7 августа СМИ сообщали, что украинские военные впервые применили авиационные ракеты AGM-888 HARM. Это американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета, а фотографии ее обломков опубликовали в соцсетях.