Пентагон предоставил Украине новый пакет помощи: что в него входит

Украинские военные уже в ближайшее время получат боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, а также 75 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов и тысячу ПТРК "Javelin".

Пентагон объявил о выделение Украине дополнительного пакета помощи на 1 миллиард долларов. Информация об этом появилась на официальном сайте штаб-квартиры Министерства обороны США.

"Сегодня Министерство обороны объявляет о санкционировании президентом выделении помощи в сфере безопасности на сумму до 1 миллиарда долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", — говорится в сообщении.

Это разрешение является восемнадцатым изъятием оборудования из запасов Минобороны для Украины администрацией Байдена с августа 2021 года.

По словам представителей Минобороны США, это — крупнейшее разовое изъятие оружия и техники США. Новый пакет обеспечивает значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования, которые так эффективно используют украинские военные для защиты нашей страны.

Что входит в новый пакет военной помощи от США

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;

20 120 мм минометных систем и 20 000 снарядов до 120 мм минометов;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 БМП;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и оборудование для взрыва;

медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.

Напомним, в начале августа посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал передачу Киеву военных кораблей из состава ВМФ Соединенного Королевства. По словам дипломата, речь идет о судах, на которых украинские военнослужащие сейчас проходчят обучение.

Также сообщалось, что обе партии в Конгрессе США поддерживают передачу Украине дальнебойных ракет ATACMS. Тактическое вооружение с дальностью применения до 300 километров может стать самым дальнобойным оружием в арсенале украинских Вооруженных сил, если Белый дом одобрит выделение новой военной помощи.