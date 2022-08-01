Украина получит несколько военных кораблей из ВМФ Британии, — посол (видео)
Сейчас на военных суднах проходят обучение украинские моряки. Кроме того, каждые четыре месяца Лондон будет обучать до 10 тысяч украинских военных.
Великобритания передаст Украине несколько военных кораблей из собственного военно-морского флота. Сейчас в стране для этого проходят обучение украинские моряки. Об этом рассказал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью украинскому информационному ресурсу "Суспільне".
По его словам, Лондон будет обучать до 10 тысяч украинских бойцов на протяжении каждых четырех месяцев. Подготовка военных уже началась, это добровольцы — мужчины и женщины от 25 до 45 лет всех профессий. Большинство из них не имеют базового военного образования.
"Они копают траншеи, изучают оружие, ездят на боевых машинах, полностью обмундированы, одеты", — рассказал Пристайко.
Кроме того, сейчас проходят обучение украинские моряки на одном из военных кораблей, который Лондон передаст Киеву в ближайшее время.
"Они руководят кораблем и оружием. Таких кораблей будет несколько", — сообщил посол.
При этом дипломат отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция закрыла проливы для всех военных кораблей.
"Наши приоритеты сдвинулись, нам сейчас нужны противоминные корабли. 2 — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем… Однако это не только два корабля. У них есть больше того же класса", — заявил дипломат.
Вадим Пристайко рассказал, что корабли будут модернизированные. По его словам, их переделают, будут обновлять и добавят туда оборудование, которое будет необходимо для украинских военных.
Напомним, 26 июля в разведке Британии отметили, что военно-морский флот РФ не может высадить десант для захвата Одессы из-за противокорабельных ракет, которые есть у Украины.
Ранее, 30 июня в МВД рассказали, что украинская армия нивелировала весь Черноморский флот России после освобождения острова Змеиный в Черном море. Кроме того, вражеский десант не сможет высадиться в этой части моря.