"Не смогут ничего сделать": в МВД рассказали, какую роль сыграет освобождение острова Змеиный

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, благодаря деоккупации острова ВСУ нивелировали весь Черноморский флот РФ, а вражеский десант не сможет высадиться в этой части моря.

Освобождение острова Змеиный от российской армии было очень важным для Украины. Потому что в результате этого Россия потеряла свою мощь на этом участке Черного моря. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире марафона украинских телеканалов.

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По его словам, после уничтожения украинскими силами крейсера "Москва", ВС РФ рассчитывали, что смогут сделать из острова базу на подобии авианосцев, где они разместят системы противовоздушной обороны и смогут контролировать участок моря. Однако этого не произошло и это большая победа для Украины.

"Нужно понимать, что остров Змеиный, после того, как мы уничтожили крейсер "Москва", россияне рассчитывали, что сделают из него некий авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря. Мы их выбили и то, что за последние несколько дней росСМИ реально разносило разную чепуху, означает одно — это огромная победа ВСУ", — сказал Денисенко.

Чиновник добавил, что таким образом ВСУ нивелировали весь Черноморский флот в этой акватории Черного моря, при этом практически не имея собственного. Вадим Денисенко заявил, что теперь россияне "ничего не могут сделать" в море. Однако удары ракетами "Калибр" по украинским городам из кораблей будут продолжиться.

"Но с точки зрения высадки десанта они не могут в этой части моря", — подытожил он.

Напомним, 30 июня в оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские войска покинули остров Змеиный. По информации украинских военных, россияне эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Сейчас на острове пожар и звучат взрывы.

В Минобороны РФ также подтвердили свой выход из острова. Там заявили, что это был "шаг доброй воли" и теперь Украина не сможет манипулировать на теме продовольственного кризиса.

Офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в колонке для Фокуса написал, что операция по разгрому российской группировки на Змеином имеет несколько положительных последствий для Украины. Теперь ВС РФ не смогут развернуть там ПВО и организовать плацдарм для десанта в Одессе и Бессарабии, блокировать морские пути из Одессы и прикрывать захваченные газовые вышки. Кроме того, это боевой опыт для ВСУ, который пригодится им в дальнейшем.