"Не смогут ничего сделать": в МВД рассказали, какую роль сыграет освобождение острова Змеиный
По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, благодаря деоккупации острова ВСУ нивелировали весь Черноморский флот РФ, а вражеский десант не сможет высадиться в этой части моря.
Освобождение острова Змеиный от российской армии было очень важным для Украины. Потому что в результате этого Россия потеряла свою мощь на этом участке Черного моря. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире марафона украинских телеканалов.
По его словам, после уничтожения украинскими силами крейсера "Москва", ВС РФ рассчитывали, что смогут сделать из острова базу на подобии авианосцев, где они разместят системы противовоздушной обороны и смогут контролировать участок моря. Однако этого не произошло и это большая победа для Украины.
"Нужно понимать, что остров Змеиный, после того, как мы уничтожили крейсер "Москва", россияне рассчитывали, что сделают из него некий авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря. Мы их выбили и то, что за последние несколько дней росСМИ реально разносило разную чепуху, означает одно — это огромная победа ВСУ", — сказал Денисенко.
Чиновник добавил, что таким образом ВСУ нивелировали весь Черноморский флот в этой акватории Черного моря, при этом практически не имея собственного. Вадим Денисенко заявил, что теперь россияне "ничего не могут сделать" в море. Однако удары ракетами "Калибр" по украинским городам из кораблей будут продолжиться.
"Но с точки зрения высадки десанта они не могут в этой части моря", — подытожил он.
Напомним, 30 июня в оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские войска покинули остров Змеиный. По информации украинских военных, россияне эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Сейчас на острове пожар и звучат взрывы.
В Минобороны РФ также подтвердили свой выход из острова. Там заявили, что это был "шаг доброй воли" и теперь Украина не сможет манипулировать на теме продовольственного кризиса.
Офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в колонке для Фокуса написал, что операция по разгрому российской группировки на Змеином имеет несколько положительных последствий для Украины. Теперь ВС РФ не смогут развернуть там ПВО и организовать плацдарм для десанта в Одессе и Бессарабии, блокировать морские пути из Одессы и прикрывать захваченные газовые вышки. Кроме того, это боевой опыт для ВСУ, который пригодится им в дальнейшем.