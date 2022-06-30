Шаг доброй воли: в Минобороны РФ прокомментировали эвакуацию из острова Змеиный

В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что теперь Украина не сможет манипулировать на теме продовольственного кризиса.

Министерство обороны РФ заявляет, что они вывели свой контингент с острова Змеиный в качестве шага доброй воли. Об этом передает "РИА-новости".

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30 июня командование ВС РФ приняло решение о выводе гарнизона из острова Змеиный в "качестве шага доброй воли". Заявляется, что ВС РФ завершили выполнение задач на захваченном острове.

В Минобороны заявляют, что этим шагом они демонстрируют мировому сообществу, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу сельскохозяйственной продукции.

Утверждается, что решение не позволит Украине спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса.

"Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории", — резюмировали в ведомстве.

Добавим, последние несколько недель украинские военные наносили ряд ударов по острову Змеиный. ВСУ уничтожали средства ПВО, радиолокационную станцию, административные здания, катера и живую силу врага на острове. В Минобороны утверждали, что цель — полное освобождение острова от российских захватчиков.

Напомним, Фокус собрал все, что известно об ударах по острову Змеиный.

28 июня в ОК "Юг" сообщали, что в результате атаки ВСУ на острове перестала работать радиолокационная станция, из-за чего россияне не могут к нему подойти. Также сообщалось, что за все время ВС РФ потеряли четыре ЗРК "Панцирь-С1".