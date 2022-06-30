Крок доброї волі: в Міноборони РФ прокоментували евакуацію з острова Зміїний

В оборонному відомстві країни-агресора заявили, що наразі Україна не зможе маніпулювати на темі продовольчої кризи.

Міністерство оборони РФ заявляє, що вони вивели свій контингент з острова Зміїний як крок доброї волі. Про це передає "РІА Новини".

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30 червня командування ЗС РФ ухвалило рішення про виведення гарнізону з острова Зміїний як крок доброї волі. Заявляється, що ЗС РФ завершили виконання завдань на захопленому острові.

У Міноборони заявляють, що цим кроком вони демонструють світовій спільноті, що Росія не перешкоджає зусиллям ООН для організації гумкоридора для вивезення сільськогосподарської продукції.

Стверджується, що рішення не дозволить Україні спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається.

"Тепер слово за українською стороною, яка досі не розмінує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, зокрема припортових акваторій", — резюмували у відомстві.

Додамо, останні кілька тижнів українські військові завдавали низку ударів по острову Зміїний. ЗСУ знищували засоби ППО, станцію радіолокації, адміністративні будівлі, катери і живу силу ворога на острові. У Міноборони стверджували, що ціль — повне звільнення острова від російських загарбників.

Нагадаємо, Фокус зібрав усе, що відомо про удари по острову Зміїний.

28 червня в ОК "Південь" повідомляли, що внаслідок атаки ЗСУ на острові перестала працювати радіолокаційна станція, через що росіяни не можуть до нього підійти. Також повідомлялося, що за весь час ЗС РФ втратили чотири ЗРК "Панцир-С1".