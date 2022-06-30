Російські військові залишили острів Зміїний у Чорному морі (фото)

За інформацією українських військових, росіяни евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Наразі на острові пожежа і лунають вибухи.

Російська армія залишила острів Зміїний у Чорному морі внаслідок успішних атак Збройних Сил України. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

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За інформацією відомства, ЗС РФ залишили територію після успішної операції, здійсненої ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ. Росіяни евакуювали зі Зміїного залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Наразі на острові пожежа і лунають вибухи, а остаточні результати операції уточнюються за допомогою розвідки.

За даними українського Telegram-каналу "Інсайдер.UA", вибухи на Зміїному лунали і вночі, їх здійснювали росіяни з метою знищення зразків техніки та документації.

Також є інформація, що один із чотирьох вертольотів, попередньо Ка-52, який увечері, 29 червня, підлітав до Зміїного, внаслідок роботи ЗСУ отримав пошкодження та впав у море в районі між островом та Одеським газовим родовищем. Повітряно-космічні сили РФ проводили його пошук, проте до позитивного результату вони не привели, гелікоптер затонув.

Що говорять у Росії

Інформацію про вихід з острова ЗС РФ також підтвердили в Міноборони Росії і заявили, що це зроблено як крок "доброї волі". Там додали, що в такий спосіб РФ показує усьому світу те, що не перешкоджає вивезенню українського продовольства морськими шляхами.

"Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України… Тепер слово за українською стороною, яка досі не розмінує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, включаючи припортові акваторії", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, в останні тижні українські військові регулярно завдавали удару по окупованому Росією острову. 28 червня в ОК "Південь" повідомляли, що внаслідок атаки ЗСУ на острові перестала працювати радіолокаційна станція, через що росіяни не можуть до нього підійти. Також повідомлялося, що за весь час ЗС РФ втратили три ЗРК "Панцир-С1".

22 червня компанія Maxar опублікувала супутникові знімки Зміїного після ударів української армії по ньому. На опублікованих кадрах видно руйнування інфраструктури острова та випалену землю навколо неї. Також знищено вежу на південному кінці острова.