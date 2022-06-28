ЗСУ завдали нового удару по острову Зміїний, а росіяни не можуть до нього підійти, — ОК "Південь"

За словами речниці військового командування Наталії Гуменюк, через удари ЗСУ не працює радіолокаційна станція, через що росіяни не можуть підійти до острова та підвезти живу силу і озброєння, проте Зміїний все ще під окупацією.

Збройні Сили України завдали нових ударів по захопленому Росією острову Зміїний у Чорному морі, внаслідок чого російські війська зазнали втрат. Про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час телевізійного марафону українських телеканалів.

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Вона розповіла, що військова операція ЗСУ триває, а в ніч проти 28 червня завдано нових ударів по острову. За час операції українських військових знищено три самохідні зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1", також не працює радіолокаційна станція.

"Зараз розвідка підбиває підсумки, всього росіяни втратили на Зміїному три "Панцирі", радіолокаційна станція не працює, через що противник не може підійти до острова та підвезти живу силу та озброєння", — поділилася Наталія Гуменюк.

Представниця ОК "Південь" зазначила, що острів Зміїний ще під контролем російських сил, а українські військові не мають сухопутного доступу до нього. Тому ситуацію можна з'ясовувати за допомогою спеціальних засобів.

Нагадаємо, 27 червня в оперативному командуванні розповіли, що ЗСУ знищили третій за рахунком ЗРК "Панцир-С1" на острові Зміїний. А в ніч із 26 на 27 червня зафіксовано 10 влучень.

26 червня у відомстві заявили, що військова операція на острові триває, а ЗСУ завдають ударів за допомогою "різнорідних сил та видів озброєння".

23 червня в ОК "Південь" розповіли, що ЗСУ знищують сили та засоби ЗС РФ на захопленому острові. Крім того, внаслідок чергових ударів ЗСУ знищено ЗРК "Панцир-С1".